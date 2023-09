La Cgil contro l’Ausl: "No a nuovi appalti al Santa Maria" La Funzione Pubblica Cgil denuncia l'allargamento del perimetro dei servizi dati in appalto presso l'ospedale, senza dare indicazioni e certezze ai dipendenti. L'Ausl ha istituito un tavolo tecnico per valutare l'organizzazione del servizio, ma i dubbi sono molti.