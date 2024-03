La Cgil cresce: 11.650 nuovi iscritti

Iscritti in crescita per la Cgil di Reggio a dimostrazione, per il sindacato, del bisogno di tutela sociale per i lavoratori. In particolare, dopo la parentesi della pandemia, "abbiamo attivato nel 2023 11.650 nuove deleghe di adesione, registrando un +10% rispetto all’anno precedente. Il 50% di questi si è rivolto per la prima volta alla Cgil", spiega Marika Todaro, della segreteria confederale. Il 67% delle iscrizioni, aggiunge, "è frutto dell’attività svolta dalle categorie sindacali nei luoghi di lavoro e nelle leghe, mentre i restanti derivano dalla nostra radicata presenza sul territorio: siamo infatti presenti in tutti i Comuni della provincia". A questo proposito, dal Patronato Inca Cgil l’anno scorso sono stati assistiti circa 94.500 tra lavoratori, pensionati, disoccupati e cittadini. Nello specifico 4.638 hanno chiesto aiuto per la domanda di pensione e in quasi e in quasi 3.500 casi è stato chiesto un ricalcolo della stessa. Infine sono state 61.000 le domande di assistenza welfare, tra le quali quelle relative alla genitorialità e al sostegno al reddito. Il Patronato Inca nel 2023 ha inoltre patrocinato il 6% degli infortuni (per un totale di 592 pratiche) e il 61% delle malattie professionali denunciate all’Inail. "Siamo la più grande organizzazione di massa della provincia e i numeri lo confermano anche nel 2023 –, commenta il segretario della Camera del Lavoro, Cristian Sesena – La nostra presenza capillare e costante in tutto il territorio ci ha permesso di stare al fianco delle persone in una fase storica in cui si ritiene, sbagliando, che tutto possa essere disintermediato".