La Cgil dice addio a Natale Bini

In lutto lo Spi-Cgil della montagna per la morte di Natale Bini (nella foto) di 88 anni, avvenuta ieri dopo una breve malattia: ex segretario della Lega Spi Cgil di Castelnovo Monti era molto conosciuto.

Nato a Cavola di Toano nel 1934 da famiglia di mezzadri, amava definirsi ‘contadino montanaro e comunista’, come scrisse nel libro a lui dedicato dal titolo "Dalla Pietra di Bismantova al Duomo di Milano e...ritorno" che Spi Cgil provinciale pubblicò nel 2018. Con la sua attività, Natale ha saputo testimoniare, nell’ambito della montagna reggiana, lo spirito di servizio che il sindacato pensionati Cgil esprime concretamente. Una storia che va oltre l’impegno sindacale, ma che si collega ad una memoria collettiva di una intera comunità montana reggiana.

I funerali si terranno lunedì con partenza alle ore 9 dall’ospedale di Castelnovo per il cimitero di Cerrè Marabino di Toano dove Natale Bini sarà sepolto.

Ai figli Artiglio e Anna Maria le più sentite condoglianze della Segreteria Spi Cgil e di tutte le leghe spi Cgil del territorio.

s.b.