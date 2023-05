La chat col promesso sposo "Ora non puoi rifiutarmi"

Il luogotenente Giuseppe Giovino, in servizio nella compagnia di Guastalla, ha ripercorso i filmati delle telecamere nei giorni-clou. Il 29 aprile 2021, alle 19.16, Danish Hasnain viene seguito dal fratello di Saman: "Lo zio fa un gesto per fermare il minorenne". Alle 19.33 "Danish viene immortalato con due pale in mano, Ijaz non tiene nulla, Nomanulhaq ha secchio e piede di porco". Alle 21.50 c’è un’immagine notturna di loro con le pale. Hasnain entra in casa alle 21.54 ed esce pochi minuti dopo con pentola e una torcia, facendo segno a Nomanulhaq di seguirlo. Alle 22.05 sono davanti a casa di Saman, da cui inboccano la carraia, poi fanno verso la loro abitazione. Il giorno dopo, il 30 aprile alle 23.03, le telecamere riprendono Saman in abiti tradizionali e la madre Nazia mentre passeggiano; quattro minuti dopo "Saman prende la rincorsa e spinge la madre verso la carraia", poi parla col fratello che è sulla soglia di casa. Alle 23.10 le donne rientrano nell’abitazione. A mezzanotte e dieci del primo maggio "Nazia stoppa il marito e va verso la carraia con la figlia", che si è cambiata: indossa abiti occidentali. A mezzanotte e un quarto il padre esce, sette minuti dopo rientra con uno zaino. Al mattino, alle 7.21, arrivano lo zio e i cugini. Alle 9.41 davanti a casa compare l’Opel Zafira che porterà i genitori a Malpensa: Hasnain aiuta a caricare i bagagli. Durante il controesame del carabiniere, l’avvocato Scarcella ha messo in dubbio il momento definito nella scorsa udienza come "prova generale dell’omicidio", quando i tre imputati sono andati il 29 aprile davanti alle serre per poi essere filmati con le pale. A detta del legale, in quel momento sono entrati in una serra e usciti dopo qualche minuto. Parola poi al maresciallo maggiore Cristian Gandolfi, in servizio nel nucleo investigativo di Reggio, che ha analizzato il contenuto dei telefonini di Saman Abbas. Ha spiegato che Saman si era sempre confidata con la zia Shamza Batool, sorella del padre, che per anni aveva vissuto a Novellara prima di trasferirsi a Manchester. È la donna che scrive al fratello di Saman il primo maggio, dandogli istruzioni. "Batool è la prima persona con cui Saman si confida, ma trova in lei un muro. Tutta la famiglia era compatta". Agli atti anche una chat dell’ottobre 2020 tra Saman e il promesso sposo in Pakistan, un cugino più grande di lei di dieci anni: un anno prima vi era stata con lui una sontuosa festa di fidanzamento. Il cugino, sapendo della contrarietà di lei alle nozze, le scrisse: "Non sono d’accordo che non mi sposi più, sarebbe come denigrarmi. Magari ci sposiamo, poi io divorzierò". Nel gennaio 2021 Saman inviò uno screenshot di un dialogo con il padre, che le aveva scritto: "Voi due insieme mantenete il nostro onore". Parole che, secondo Gandolfi, indicano la contrarietà di Abbas al fidanzamento con Saqib. Saman ribatte: "Io comunque a casa non vengo più". In quel periodo Shabbar andò in Pakistan per dissuadere con minacce i parenti di Saqib ad appoggiare la relazione con Saman. La ragazza scrive alla madre di Saqib, dispiaciuta per le tensioni create: "Chiedo scusa a voi dal cuore". Lei la rassicura: "Non ti preoccupare". E Saman si rivolge a lei come se fosse sua madre: "Tu sei mia mamma".

