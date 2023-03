La chef castellese fa il bis e trionfa a Capua

di Francesca chilloni

La chef castellese Dorina Burlacu fa il bis: vince per il secondo anno successivo il prestigioso premio "5 Stelle d’oro della Cucina Italiana", proprio alla vigilia dell’8 marzo, e dedica il trofeo all’eccellenza femminile in cucina. Si è svolta domenica a Capua (Napoli) presso il Teatro Ricciardi, la cerimonia di premiazione degli chef selezionati per il Premio 2023 conferito dall’Associazione Italiana Cuochi (Aic). Si tratta della seconda edizione, dopo quella del 2022 ospitata dalla Toscana, e hanno partecipato oltre 150 chef, cuochi e food blogger dell’Italia e anche dall’estero. Numerosi sono stati i giornalisti e i critici, tra cui Amedeo Colella, presenti alla cerimonia di premiazione, avvenuta durante un evento più ampio dedicato alle eccellenze gastronomiche italiane.

La chef reggiana di origine rumena, residente a Quattro Castella, ha sbaragliato la concorrenza con la ricetta "L’acquario della vita - la pasta antiaging": tagliolini di pasta fresca ai mirtilli selvatici con piselli in due consistenze e gamberi rossi di Mazara del Vallo. Dorina, ringraziando l’Aic e il suo presidente - lo chef Simone Falcini - ha dichiarato: "Nella nostra associazione si è creata una meravigliosa sinergia anche tra donne chef. In un ambito nel quale, per anni, il ruolo delle donne è sempre stato marginalizzato, vogliamo dare un segnale forte: abbiamo una marcia in più, fatta di cura ai dettagli, attenzione alla salute e soprattutto l’energia e la positività che risulta dopo tanti anni di sacrifici e battaglie vinte".

Il trofeo viene conferito agli chef che annualmente si distinguono per avere contribuito a diffondere la buona cucina nel mondo. Dorina Burlacu - giunta il 27 settembre sesta su 30 cuochi nella semifinale del programma Sky "Il migliore chef d’Italia" - è originaria di Brusturoasa (Romania), ma reggiana di adozione; vive a lavora in Italia da 30 anni. Ha un Master in Culinary Nutrition (con una tesi sull’erbazzone reggiano), ed è promotrice dell’alimentazione sana ma con gusto, che valorizzi i prodotti del territorio riducendo sprechi energetici e scarti.

Dopo una formazione che ha compreso dei corsi con grandi maestri, come Gualtiero Marchesi e Massimo Bottura, si è specializzata nella realizzazione di pasta (ma anche erbazzone e paste ripiene) con un basso indice glicemico, adatta alle diete di persone con diverse patologie. Attualmente collabora con alcune importanti aziende reggiane per creare ricette innovative con i loro prodotti d’eccellenza.