La Chemco a Rimini per difendere il 2° posto

Non c’è tempo per rifiatare per Scandiano e Puianello che, archiviato il turno infrasettimanale con due vittorie, tornano in campo stasera, entrambe in trasferta. La Chemco Puianello alle 19 gioca a Rimini per difendere il 2° posto in uno scontro ostico con la padrone di casa reduci da un successo sfiorato a Fiorenzuola, 3ª forza del campionato. Alle 21 l’Aluart Scandiano è ospite della Vis Ferrara, appena sconfitta da Puianello. Ancora out le due guardie Manzini e Bevolo, in panchina per onor di firma, coach Giroldi ha provato alcune soluzioni, adattando le lunghe nello spot delle assenti con ottimi risultati. Fra le singole, da citare ancora la prova di Laura Gatti (6/7 da 2, 3/3 da 3), ma in generale tutta la squadra ha tirato con percentuali molto alte (47% da 3). Chemco Puianello: Valdo 6, Olajide 12, Bevolo n.e., Manzini n.e., Luppi 3, Dettori 12, Dzinic 10, Raiola 7, Cherubini C., Gatti 21, Boiardi 7, Ivaniuk 7. All.: Giroldi.

Cesare Corbelli