La Chemco perde a testa alta

Nella penultima giornata di regular-season, la Chemco Puianello (18) perde lo scontro al vertice con la capolista Basketball Sisters (24) per 84-71. Le gialloblu di coach Giroldi si presentano al match infarcite di baby che hanno risposto presente contro la prima del campionato, tenendole testa per i primi 2 quarti (25-23 al 10’, 49-44 all’intervallo).

Chemco Puianello: Oppo 5, Valdo n.e., Olajide 20, Manzini 10, Corradini n.e., Dettori 8, Dzinic 6, Raiola 9, Cherubini 5, Graffagnino, Castagnetti 8. All. Giroldi.

Hurrà per l’Aluart Scandiano (12) che si impone al palaRegnani contro il fanalino di coda Fidenza (2) per 65-57. Le biancoblu di coach Pozzi hanno preso un piccolo margine già dalle prime battute (17-12 al 10’) e lo hanno poi mantenuto per il resto del match (33-26 al 20’, 48-45 al 30’). Aluart Scandiano: Fedolfi 24, Susca, Bini 4, Balboni 2, Marino 2, Meglioli A. 4, Teti, Pellacani, Brevini 9, Torelli 8, Soncini 5, Meglioli E. 7. All. Pozzi.

Domenica alle 18 si conclude la regular-season; Puianello gioca a Parma, Scandiano sul parquet della Valtarese.

c.c.