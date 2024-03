La Chemco s’impone contro Cavezzo

CHEMCO

72

CAVEZZO

54

CHEMCO PUIANELLO: Oppo 18, Valdo n.e., Olajide 16, Manzini 9, Luppi, Corradini n.e., Dettori 16, Dzinic 3, Raiola 8, Cherubini, Gizynska 2, Castagnetti n.e. All. Giroldi.

CAVEZZO: Siligardi 3, Zanoli 6, Cariani n.e., Kolar 2, Verona 27, Finetti, Maini 2, Costi 7, Calzolari 7, Stefanini n.e., Zucchi n.e., Pronkina. All. Piatti.

Parziali: 20-6, 39-22, 49-40.

Inizia con il piede giusto il girone di ritorno della Poule Playoff per la Chemco Puianello (12) che si impone contro Cavezzo (10) in una gara giocata con autorità e sempre condotta nel punteggio. Il primo squillo gialloblu arriva con Linda Manzini che insacca due bombe consecutive per scavare il primo solco poi ci pensa Isabella Olajide che, nonostante qualche acciacco fisico, ha stretto i denti per questo match importante e ha firmato una prestazione sopra le righe (4/5 da due, 1/1 da tre, 5/6 ai liberi, 7 falli subiti e 9 rimbalzi). Nella ripresa, le modenesi riescono a rifarsi sotto trascinate da una incontenibile Marta Verona ma l’MVP Lidia Oppo, autrice di ben 5 bombe, riporta le sue sui giusti binari. Due punti che valgono doppio perché la Chemco mantiene la vetta e si porta sul 2-0 negli scontri diretti con Cavezzo.

c.c.