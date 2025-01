La Chemco supera Fidenza. Aluart vittoriosa nel Bolognese

Primo turno del 2025 con il botto per la palla a spicchi rosa reggiana. La Chemco Puianello ha superato agevolmente Fidenza per 77-49 con il match in controllo dall’inizio alla fine (22-9, 39-23, 51-37 i parziali). Coach Giroldi tiene sotto battute le sue, invitandole a diversi recuperi difensivi (ben 28 palle recuperate) che generano contropiedi conclusi magistralmente e con tanto altruismo (ben 19 assist): ottima la distribuzione dei punti, su cui spicca Isabella Olajide, top-scorer di Puianello con 15 punti conditi da 9 rimbalzi di cui ben 7 in attacco.

Chemco Puianello: Valdo 4, Olajide 15, Bevolo 10, Manzini, Luppi, Dettori 11, Dzinic 9, Raiola 8, Cherubini n.e., Gatti 8, Boiardi 6, Ivaniuk 6. All.: Giroldi.

Ritrova il sorriso l’Aluart Scandiano, vittoriosa in terra bolognese sul Peperoncino Basket. Dopo un primo quarto di rincorsa, la squadra di coach Cavalcabue trova in Todisco, Emma Meglioli (nella foto) e Marino le chiavi per allungare e centrare così il quinto hurrà stagionale, imponendosi per 61-69.

Aluart Scandiano: Fedolfi n.e., Soncini, Bini, Marino 12, Meglioli A. 6, Capelli 9, Pellacani 1, Brevini 6, Todisco 22, Castagnetti, Meglioli E. 13. All. Cavalcabue.

Cesare Corbelli