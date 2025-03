La chiesa di Mandriolo sarà restaurata

Nell’ambito della programmazione triennale per la tutela del patrimonio storico e architettonico nazionale, il Ministero della Cultura ha finanziato con 60mila euro un intervento di restauro della facciata della chiesa parrocchiale dell’Annunciata a Mandriolo di Correggio. La segnalazione era giunta al vertice del Ministero della Cultura nell’estate 2023 attraverso Gianluca Nicolini, presidente della Commissione consiliare cultura di Correggio e coordinatore provinciale di Forza Italia. E nell’aprile 2024, durante la visita a Correggio dell’allora ministro Sangiuliano, era stata rinnovata la richiesta di finanziamento del restauro della facciata della chiesa, costruita tra il 1746 e il 1756 nell’area di un preesistente edificio sacro, che dopo il terremoto del 2012 è stata oggetto di un miglioramento strutturale, realizzato con fondi per la ricostruzione post sisma.

L’intervento non aveva però coinvolto la facciata dell’edificio che risultava essere ancora vulnerabile all’azione dei futuri eventi tellurici. In questi ultimi anni la parrocchia di Mandriolo aveva dato il via a una raccolta di fondi per eseguire il tinteggio e le opere di finitura della facciata che potranno ora essere impiegate sinergicamente all’intervento strutturale finanziato dal Ministero della Cultura.

"Credo che la comunità di Mandriolo – commenta Nicolini – debba esprimere un ringraziamento al Ministero della Cultura e alla soprintendente Francesca Tomba che si sta impegnando nella tutela del locale patrimonio culturale".

Antonio Lecci