La chiesa di Montalto torna ad avere le sue campane

Sono state ricollocate le quattro campane sui nuovi telai in legno di rovere concretizzati nel rispetto del progetto di restauro della torre campanaria e del muro del sagrato della chiesa vecchia (demolita nel 1959) di Montalto. I lavori sono finanziati con fondi Pnrr e sono quasi terminati. "Nella torre settecentesca – dicono dalla parrocchia di Montalto – sono stati rifatti la copertura, l’ultimo solaio, il castello delle campane, il restauro della facciata con ripristino di intonaco e tinteggio a calce e mercoledì con gioia gli abitanti delle frazioni intorno hanno sentito di nuovo i rintocchi delle campane, tornate nella cella campanaria dopo quasi nove mesi di esilio". Tra le quattro campane, la maggiore è ottocentesca della fonderia Bimbi e le altre tre sono quelle della restituzione post bellica. La torre presentava criticità nella copertura e nella cella. . Continua da parte della comunità di Montalto la raccolta fondi per finanziare la quota non coperta dal Pnrr e le offerte possono essere inviate sul conto corrente Banco Bpm di Puianello all’Iban IT69T0503466420000000014502.

m. b.