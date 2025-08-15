La chiesa in virtual tour, il regalo di Mattia

Da oggi, Ferragosto, sarà possibile visionare in modalità virtual tour l’antica chiesa di Bibbiano in tutte le sue componenti, direttamente dal sito della parrocchia, intitolata proprio a Santa Maria Assunta. Un sogno di difficile realizzazione, che l’artefice Mattia Viappiani non ha mai ritenuto impossibile, mettendolo, anzi, in testa ai suoi desideri. Grazie al permesso del parroco don Wojciech Darmetko, Mattia ha potuto realizzare il sogno di regalare alla parrocchia questo suo progetto. Viappiani (Montecchio Emilia, 1988) soffre di un disturbo cognitivo dalla nascita e dal 1994 vive con papà Renato, ex vigile del fuoco in quiescenza. È all’istituto Galvani di Sant’Ilario che Mattia manifesta un’attitudine orientata al digitale, che ha dato notevoli frutti nonostante un quadro di salute complicato: nel 2019 è emersa nel giovane una mutazione genetica rarissima (Irf2bpl), che colpisce la sfera motoria neurologica. Mattia rappresenta il primo caso di questo tipo in italia e il ventesimo al mondo.

Renato, suo figlio Mattia ha sviluppato talenti che lo hanno portato a pubblicare su riviste importanti. Ce li vuole dire?"Mattia si è appassionato molto presto alla fotografia e ai video, e accanto alle riprese convenzionali ha sperimentato tecniche più sofisticate, come la fotografia e la ripresa video all’infrarosso. Ha provveduto a modificare una fotocamera Nikon in Full Spectrum, per la cattura di immagini e video in tutto lo spettro elettromagnetico visibile (compresi infrarosso e ultravioletto). Si è appassionato all’astronomia e alla ricerca di tecniche per la ripresa delle stelle e dei corpi celesti, attraverso la creazione di molti Time Laps, la maggior parte catturati nei cieli della Valle d’Aosta, dove ama recarsi ogni tanto in un albergo di amici (in Valtournence) che hanno nella struttura un osservatorio astronomico. Alcune sue immagini sono state pubblicate da riviste specializzate, fra cui Nuovo Orione e Itinerari e Luoghi e nell’agosto 2022 al Rossano Ranch a Bibbiano gli è stata dedicata una serata con proiezioni di suoi Time Laps astronomici".

Com’è arrivato all’opera realizzata all’interno della chiesa di Bibbiano?"Nel 2018 Mattia si è applicato ai virtual tour. Tecnica che ha implementato dopo la scomparsa del nonno, dedicandogli un vt ambientato nella casa dove rimanevano tanti cari ricordi. Da allora ha affinato le tecniche per completare il nuovo contenuto per la chiesa".

Quali le fasi della progettazione?"Questo progetto davvero impegnativo ha richiesto nove mesi per essere completato. Mattia ha creato una dozzina di panorami e quasi tutte le opere delle 10 cappelle sono state oggetto di ulteriori riprese con finestre informative. Per tutti questi riferimenti, Mattia si è avvalso dell’aiuto della restauratrice di Beni culturali Daniela Spelta, a sua volta fonte di ispirazione di vari contesti nella realizzazione del progetto".

I panorami sono stati ripresi in hd con una Nikon D810A, e ogni singolo panorama è stato creato con 24 immagini in hdr, poi opportunamente ‘cucite’ nell’immagine a 360°. Tre i software utilizzati, di livello professionale. Il virtual tour è fruibile in italiano e inglese, grazie alle traduzioni dei testi di Daniele Cavazzoni.

L’opera permette di interagire con l’ambiente ed esplorare gli interni, muovendosi tra le navate e le opere d’arte, con la possibilità di ingrandire tutte le immagini presenti.

Lara Maria Ferrari