La Chiesa s’ìnterroga sull’intelligenza artificiale

Si intitola "Comunicatori digitali. La missione della speranza, la sfida dell’intelligenza digitale" l’incontro che la Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla, attraverso il Centro diocesano Comunicazioni sociali-La Libertà, promuove in prossimità della Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali.

L’appuntamento è oggi alle 18,30 nei locali della parrocchia di Pieve Modolena, in via Gian Maria Ferraroni a Reggio Emilia. L’incontro viene aperto da un’introduzione dell’arcivescovo Giacomo Morandi sul tema dell’intelligenza artificiale.

Segue la relazione del sacerdote milanese don Luca Fossati, giornalista esperto di comunicazione e web, che si sofferma sulle "malattie" della comunicazione e sulle possibili cure, con riferimento soprattutto agli strumenti digitali. L’iniziativa è a ingresso libero. Il ritrovo si conclude verso le 20.30 con un buffet.

Don Luca Fossati, 44 anni, ha conseguito la laurea in Scienze della comunicazione all’Università Cattolica con la tesi dal titolo "Esigenze di comunicazione ed esperienze di informazione nella Chiesa oggi". Ordinato sacerdote a Milano nel 2009, dal 2015 collabora con l’Ufficio comunicazioni sociali in particolare per i settori web, social, formazione e produzione video.