’La chimera’ di Rohrwacher

Al cinema Rosebud di via

Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio, stasera alle 21 viene proiettato "La chimera" di Alice Rohrwacher, realizzato lo scorso anno in Italia. Arthur riesce a percepire, come un rabdomante, la presenza delle tombe etrusche che costellano il litorale tirrenico, virtù apprezzata dai suoi amici tombaroli in cerca di reperti da rivendere al mercato nero. Ma mentre loro inseguono un profitto di sopravvivenza che non li renderà mai ricchi, "l’inglese" è alla ricerca di un passaggio verso l’aldilà che potrebbe ricongiungerlo a Beniamina, la ragazza che ha amato e perduto. Italia, a dispetto del nome, è straniera proprio come Arthur: è l’unica in grado di accendere nel giovane uomo un nuovo interesse per la vita…