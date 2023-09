La chimica si mobilita per il 7 ottobre

Sono settimane di grande attività per la Camera del Lavoro in vista della manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma che vedrà la Cgil, e altre associazioni della società civile, scendere in piazza per difendere la Costituzione e chiederne una piena applicazione. Le categorie sindacali sono impegnate nelle assemblee nei luoghi di lavoro e nelle Leghe per spiegare le ragioni della mobilitazione e promuovere la più larga partecipazione possibile. In questo contesto la Filctem Cgil, oltre alle 140 assemblee calendarizzate in queste settimane nelle aziende di tutta la provincia, ha indetto una riunione di tutti i suoi rappresentanti sindacali per giovedì 28 settembre. Al centro della discussione ci saranno i temi caldi che vedranno la CGIL in piazza per, con ogni probabilità, giungere alla proclamazione di uno sciopero generale nei prossimi mesi.

"Abbiamo scelto di coinvolgere i nostri 180 delegati in un unico momento di confronto perché abbiamo la necessità di essere non solo capillari nell’informazione ma avere anche un riscontro in merito a ciò che realmente pensano i lavoratori dentro le fabbriche sulle nostre proposte di intervento sulle emergenze del Paese", dichiara Erica Morelli, Segretaria Generale della Filctem CGIL Reggio Emilia.

"L’assenza di una politica industriale chiara da parte del Governo pesa molto ed è uno dei motivi che ci spingono alla mobilitazione – aggiunge Cristian Sesena, Segretario generale Cgil – Il vuoto lasciato dalla politica rischia di essere colmato dalle iniziative delle singole imprese che, pur investendo, non sempre rispettano i diritti dei lavoratori".