La chitarra magica di Bill Frisell C’è attesa per il concerto di Albinea

Stasera riflettori puntati sulla splendida Villa Arnò per il secondo appuntamento con la rassegna Albinea Jazz 2023.

Alle 21.30, si esibiranno i Bill Frisell Four. Il quartetto è composto da Bill Frisell alla chitarra, Greg Tardy al sax tenore e clarinetto, Gerald Clayton a piano e organo e Johnathan Blake alla batteria

Tra i massimi chitarristi di sempre, Bill Frisell negli anni ha esplorato una moltitudine di linguaggi, dal jazz (celebre il suo sodalizio con Paul Motian e Joe Lovano) alla cosiddetta musica americana intrisa di blues rurali, country e bluegrass (a fianco di Dylan ed Elvis Costello) alle avanguardie contemporanee (con John Zorn e Ryhuichi Sakamoto) ad incursioni nell’ambito della world music (Vinicius Cantuaria e Jan Garbarek).

Ad Albinea presenterà ’Four’ un lavoro a forte trazione jazzistica che offre una toccante riflessione sulla perdita, il rinnovamento e le amicizie.

Il terzo album del chitarrista e compositore per la Blue Note da quando ha firmato con l’etichetta nel 2019, offre nuove interpretazioni di brani originali precedentemente registrati e nuove composizioni. La sessione riunisce una formazione inedita composta di amici musicisti, spiriti indipendenti e menti affini: i compagni di scuderia della Blue Note, Gerald Clayton e Johnathan Blake, e un collaboratore di lunga data come Greg Tardy.

’Four’ è stato eletto miglior disco dell’anno dalla rivista italiana Musica Jazz e da molte riviste specializzate internazionali.

Il biglietto per lo spettacolo costa 25 euro, ridotto per ragazzi (under 18 anni) e residenti Comune di Albinea a 12,50 euro.

I biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito www.vivaticket.com

I posti sono numerati e sarà possibile sceglierli in fase di acquisto. È caldamente consigliato acquistare i biglietti tramite questa modalità, per evitare file la sera stessa del concerto. Inoltre i tagliandi sono acquistabili nei punti vendita di Vivaticket, oppure stasera al botteghino.

La rassegna si chiuderà domani alle 21.30, al Parco dei Frassini, con il concerto di Peter Erskine Quartet feat. Alan Pasqua, Darek Oles & George Garzone. Il biglietto costa 15 euro (under 18 anni e residenti ad Albinea: 7,50 euro).