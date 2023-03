La chiude a chiave in camera Lei si butta dal secondo piano e si frattura colonna vertebrale Via al braccialetto elettronico

È arrivato a chiuderla a chiave in camera, minacciandola: "Ti sfregio con l’acido" o "ti faccio a pezzettini", "ti voglio morta". E la moglie, per sfuggire alle angherie del marito, ha dovuto buttarsi dalla finestra del secondo piano, procurandosi fratture a una mano, alla colonna vertebrale e ai piedi.

Per queste ragioni, su disposizione del gip di Reggio Emilia, all’uomo è stato applicato il braccialetto elettronico dai carabinieri di Quattro Castella, disponendo anche il divieto di avvicinamento alla vittima (dovrà stare lontano da lei almeno due chilometri) e non potrà comunicare con alcun mezzo.

La donna avrebbe raccontato ai militari le vessazioni fisiche e psicologiche subite per oltre un anno dal marito: lui la insultava, la picchiava schiaffeggiandola, colpendola con calci e pugni, lasciandola fuori casa al freddo.

Le avrebbe impedito anche di andare al lavoro o di uscire con le amiche, installando anche un Gps sull’auto per controllare i movimenti. In seguito alle violenze il 23 gennaio scorso la donna aveva subito lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

La donna ha così trovato la forza di raccontare tutto nel corso di una sofferta deposizione davanti agli uomini dell’Arma, che hanno denunciato l’uomo alla procura di Reggio Emilia diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci.

Il quarantenne residente a Quattro Castella dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personale aggravate.

Ora proseguono le indagini della magistratura per verificare le esatte responsabilità dell’indagato.