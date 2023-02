La chiusura del Cristallo "Una sconfitta per la cultura Ma il Comune non può fare tutto"

"Dispiace sempre molto assistere alla chiusura di un cinema – commenta l’assessora alla Cultura del Comune di Reggio, Annalisa Rabitti - specialmente un cinema come il Cristallo, punto di riferimento per il quartiere e per la cultura cinematografica d’essai".

"Il Comune di Reggio – spiega l’amministratrice – negli ultimi mesi si è dovuto fare carico di uno sforzo enorme, legato al Covid, per garantire la ripresa e la crescita di tutto il proprio sistema delle istituzioni culturali e fondazioni nell’ambito delle risorse disponibili. Senza contare il supporto all’associazionismo culturale del territorio con il bando cultura. Aggiungo che il nostro impegno per il cinema va in particolare nel sostegno del cinema Rosebud, l’unico cinema comunale in Italia, con un grande pubblico di affezionati, per il quale ringrazio Sandra Campanini che tiene sempre alta la programmazione. E sul fronte delle fondazioni, a riprova del lavoro svolto, proprio un giorno fa ho assistito al debutto a Parigi della Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto, guidata da Gigi Cristoforetti, alla presenza del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano".

Resta il rammarico: "La chiusura di un cinema è sempre una sconfitta per la cultura, ma l’amministrazione comunale non può e non riesce a sostituirsi al privato e all’imprenditoria. Il mondo dell’impresa deve interrogarsi sulla sua capacità di investire risorse, per aiutare la cultura a crescere contribuendo al suo rilancio. Perché la cultura è un bene comune e di tutti, non riguarda solo l’amministrazione comunale e gli operatori culturali. Mi auguro quindi che in tempi non lunghi si possa programmare una ripartenza per l’intero sistema culturale, attraverso una comunità di intenti ed una collaborazione sempre più stretta tra pubblico e privato, città e cittadino".

Stella Bonfrisco