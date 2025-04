La Ciambella Luisa della pasticceria Incerti per ’Tempo d’Incontro’

Anche nel 2025 la Ciambella Luisa della pasticceria Incerti di Reggio Emilia sosterrà ’Tempo d’Incontro - Volontariato e comunità insieme per la demenza’ con uno dei suoi prodotti più noti.

’Tempo d’incontro’ è un progetto nato nel 2012 dalla collaborazione fra diverse associazioni reggiane: Associazione Italiana Malattia Alzheimer, Auser Reggio Emilia ed Emmaus, con l’obiettivo di sviluppare una rete informale, rivolta a persone con disturbi cognitivi e ai loro familiari, per evitare l’isolamento e offrire nuove opportunità. Si può prenotare la ciambella Luisa sul sito https://sostieni.aimareggioemilia.it/ciambella compilando il modulo di prenotazione entro lunedì 5 maggio e donando 15 euro. Per ricevere il dolce come regalo per la festa della mamma, si può procedere al ritiro presso la sede di Aima, in via Papa Giovanni XXIII 16 ad Albinea dal 6 al 9 maggio dalle 8.30 alle 13, presso il Centro Sociale il Carrozzone il 6 e l’8 maggio dalle 15 alle 18, presso la sede di Auser in via Compagnoni, l’8 e il 9 maggio dalle 16 alle 19 oppure allo stand sabato 10 maggio al Mercato del Contadino in piazza Fontanesi a Reggio Emilia dalle 8 alle 12. Per informazioni, si possono chiamare i numeri 333.1873840 (Aima Reggio Emilia), 333.4702480 (Auser Reggio Emilia) oppure 353.4490079 (Emmaus).

c. c.