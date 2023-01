La ciclabile è un percorso ’minato’

Sempre più spesso si progettano nuovi percorsi "protetti" per ciclisti e pedoni. Ma non sempre è sufficiente disegnare sul terreno delle strisce bianche oppure i simboli delle biciclette per creare una pista ciclopedonale.

A Gualtieri alcuni cittadini ieri hanno segnalato un intervento in via Roma, strada che collega al cuore del paese e a piazza Bentivoglio.

"La pista ciclopedonale è una buona idea – dichiarano alcuni cittadini –, ma a condizione che venga realizzata su una superficie piana e non disconnessa, che altrimenti diventa pericolosa. Quello che notiamo ora in via Roma, infatti, non ci sembra affatto così sicuro. Ci sono dislivelli, buche e cedimenti diffusi in quel tratto di pista, tali da rendere possibili delle cadute a pedoni e ciclisti. Ci auguriamo che si tratti di un provvedimento provvisorio, in attesa di riparare l’asfalto. Pur se poi sarebbe necessario rifare la segnaletica…".

Il caso di Gualtieri non è l’unico di piste ciclopedonali realizzate con il semplice intervento di segnaletica orizzontale, spesso su carreggiate disconnesse.

Di recente il Comune di Gualtieri ha avviato lavori per la sicurezza stradale nei pressi delle scuole del centro storico, in via Codisotto a Mane, oltre che a Santa Vittoria.

Si tratta di una prima spesa di 25 mila euro, a cui dovrebbero presto aggiungersi manutenzioni all’asfalto per un totale di 50 mila euro. Altri interventi sono previsti con l’arrivo della bella stagione, per un costo di 45 mila euro.

Antonio Lecci