La ciclopedonale tra Bosco e Pratissolo adesso è pronta

È stato completato, con la conclusione del terzo e ultimo stralcio, il nuovo collegamento ciclopedonale tra le frazioni di Bosco e Pratissolo. Il percorso corre parallelo alla strada provinciale 467R e si sviluppa per tratti in sede propria e per tratti in ambito urbano assicurando continuità, sicurezza e accessibilità a pedoni e ciclisti. Si tratta di un investimento complessivo di circa 855mila euro, finanziati in parte con fondi propri del Comune e in parte grazie a contributi regionali. Il primo stralcio ha interessato il tratto da via delle Scuole a via Valli (Pratissolo). Il secondo ha riguardato il tratto urbano compreso tra via Valli e via del Tesoro, mentre il terzo (terminato recentemente) ha permesso il prolungamento della pista dalla chiesetta fino a via dell’Industria attraversando via Cà Fantuzzi e via del Lavoro.

m. b.