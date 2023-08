La Cisl non siede al tavolo "Agire sulla contrattazione"

"La Cisl ha una posizione diversa, non è a favore di un salario minimo stabilito per Legge". Rosamaria Papaleo, segretaria della Confederazione per l’Emilia centrale, spiega le differenti vedute da parte del suo sindacato: "Un salario minimo serve, perché è vero che certe persone pur lavorando sono sotto la soglia di povertà, ma crediamo che non ne basti uno. Pensiamo piuttosto che la retribuzione minima vada collegata ai vari contratti leader, quelli più diffusi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative". La Cisl, dice, è "in linea con la normativa europea che dice che nei Paesi in cui la contrattazione collettiva è molto sviluppata bisogna rafforzare quella e non adottare per legge un salario minimo". La Confederazione comunque è disponibile al dialogo: "Per superare il muro contro muro riteniamo che una normativa in tal senso debba essere leggera, cioè indicare quali sono i riferimenti dei contratti prevalenti e farli diventare universali".

Un esempio virtuoso è quello dei rider: "Inquadrati un tempo come lavoratori autonomi, abbiamo chiesto di dare loro il contratto della logistica perché era quello più affine e alcuni datori di lavoro lo hanno fatto. Anche alcune sentenze ci hanno dato ragione, perché è un tipo di lavoro prettamente subordinato". Tornando al punto, Papaleo è diretta: "Siamo contrari ai 9 euro lordi di salario minimo fissato per legge per vari motivi. Innanzitutto significherebbe comprimere la contrattazione, che a nostro avviso deve invece rimanere lo strumento per stabilire i trattamenti economici complessivi che solo i contratti collettivi possono garantire. Certi contratti oggi sono bassi perché non vengono rinnovati da anni, penso ad esempio alla sanità privata che non si aggiorna da 13 anni: bisogna prima di tutto rinnovare i contratti sia pubblici che privati e poi ridurre la pressione fiscale, azzerando i prelievi su straordinari, notti e welfare. Le tredicesime andrebbero detassate già dalla prossima legge di bilancio, sia per i lavoratori che per i pensionati. Un altro rischio è l’effetto ‘boomerang’, per cui tante aziende con cui abbiamo collaborato e sottoscritto contratti nazionali e singoli per ulteriori forme di distribuzione della ricchezza escano dalle contrattazioni: un datore di lavoro che oggi paga bene potrebbe abbandonare le contrattazioni e pagare meno, visto che la legge fissa una cifra più bassa. O ancora, certi datori pur di non pagare quei soldi potrebbero incentivare il lavoro in nero, il sommerso". Insomma, chiude la segretaria Cisl: "Speriamo che questa legge venga modificata prima di essere approvata, anche perché per stabilire i contratti più utilizzati si possono guardare i dati dell’Inps e obbligando le aziende a pubblicare sulla busta paga i codici".

Tommaso Vezzani