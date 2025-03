La Cisl ricorda. Ester Magnanini:: "Pilastro per tutti"

Ester Magnanini è stata una grandissima protagonista della Cisl reggiana, della comunità di Scandiano e del suo volontariato. La dimostrazione che la cultura sindacale, quando nasce dal cuore, può cambiare in meglio il destino delle persone. Perdiamo un’amica, una collega, una figura straordinaria che ha fatto del servizio agli ultimi una ragione di vita, come testimonia il suo rapporto di amicizia profonda con il Presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva e Monsignor Luigi Bettazzi, ex Vescovo di Pax Christi". E’ il ricordo commosso di Fnp Cisl Emilia Centrale dedicato alla Magnanini, scomparsa il 2 marzo scorso all’età di 76 anni. "La costruzione della solidarietà ha caratterizzato la vita di Ester, nelle grandi lotte come nell’azione per raccogliere fondi a favore di chi aveva meno. Ricordarla al lavoro nella mensa della Caritas, da pensionata, mentre prepara il pasto per i senza tetto, non è un’immagine nostalgica ma un forte invito a proseguire la sua missione – spiega Fnp Cisl –. Alla ricerca della solidarietà si è sempre accompagnata quella per la pace e la giustizia sociale. Al marito Vincenzo, alla figlia Chiara e tutta la famiglia di Ester va il nostro più grande e forte abbraccio".

Il ricordo anche di Marcello Stecco, ex segretario provinciale metalmeccanici Cisl: "Ester aveva preso alla lettera il monito evangelico ‘il vostro parlare sia sì sì, no no ’. Ester non aveva la virtù del compromesso facile, nella parola ma soprattutto nelle sue scelte di vita. Io posso essere testimone della sua ‘radicalità evangelica’ nel sindacato". Le esequie avranno luogo oggi alle 14.30 nella chiesa di S. Teresa a Scandiano.