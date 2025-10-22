La città celebra i co-patroni. Tre giorni di appuntamenti per i Santi Crisanto e Daria

Reggio si prepara a celebrare i suoi Santi patroni, Crisanto e Daria, con una tre giorni intensa e ricca di appuntamenti spirituali, culturali e musicali, intitolata ‘Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio’, fortemente voluta da vescovo Giacomo Morandi. Le celebrazioni si svolgeranno da venerdì a domenica, coinvolgendo i luoghi più simbolici diocesani. "Si diventa santi, non si nasce – apre Giovanni Rossi, vicario generale della Diocesi – Ce lo hanno dimostrato proprio questi due innamorati, diventati co-patroni, insieme a San Prospero, della nostra Diocesi. Erano laici, non consacrati, dunque non già su una strada preferenziale. Per cui l’intuizione di monsignor Morandi è quella di dire, tutti quanti possiamo diventare santi nei nostri gesti di vita concreti. Sta a noi riconoscere i santi della porta accanto, che vivono nella famiglia, nel lavoro, nel servizio e nell’impegno verso i bisognosi". Venerdì il via alle 11, con la presentazione alla Biblioteca Capitolare (via Toschi, 4) del progetto di digitalizzazione dei documenti degli Archivi Diocesani, con focus sulle Carte dell’Inquisizione. "Carte quasi sconosciute, che abbiamo studiato, descritto e riordinato, in una piattaforma pubblica a libero accesso, e che verranno messe in relazione alle carte dell’Inquisizione in tutta Italia, e a Roma agli archivi Vaticani", spiegano Matteo Al Kalak, docente di Studi Linguistici a UniMore, e il ricercatore Lorenzo Bonvicini. Alle 17 alla Collezione Maramotti si terrà l’evento ‘Parola e immagine, passato e presente’. Per partecipareð 0522 1757934). "Vedremo il legame che ci unisce alla Cattedrale, attraverso le opere di Claudio Parmiggiani, di cui abbiamo l’altare, che esalta nell’iscrizione circolare i due martiri e loro reliquie, e moltissime sue opere in Collezione, di carattere enigmatico e spirituale", dice Fosca Ugoletti, responsabile archivio artistico della Collezione. Di sicurezza sismica dei luoghi di culto e campanili, fra cui il più importante è il finanziamento sulla Cattedrale, quasi ultimato, e altri cinque interventi, tra cui la chiesa di San Valentino, ha detto l’architetto Mauro Pifferi, Rup della Diocesi per interventi Pnrr, "per un importo totale di 4,5 milioni". Sabato alle 11 e alle 17, la cripta della Cattedrale ospiterà l’esposizione del ‘Liber figurarum di Gioacchino da Fiore’, accompagnata da canto e preghiera della Cappella musicale della Cattedrale.

Alle 21, la Cattedrale farà da scenario a un concerto di musica sacra contemporanea in onore dei patroni, dal titolo ‘Lo struggente altrove: la musica cameristica di Arvo Pärt’, con l’esibizione dei docenti dell’Istituto Diocesano di musica e liturgia don Luigi Guglielmi. Domenica giornata clou. Alle 10 nel Palazzo Vescovile con l’inaugurazione della sala degli Armigeri. Alle 11,30, in Cattedrale, il Solenne Pontificale presieduto dal vescovo. Alle 13 l’inaugurazione della torre campanaria, col concerto dei Campanari Reggiani. Le celebrazioni si concludono alle 16 col Giubileo della musica e del canto per la liturgia e il mandato pastorale alle corali.

Lara Maria Ferrari