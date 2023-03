La città degli invisibili "Venti nuovi posti letto e un centro per i poveri"

di Stefano Chiossi

Un investimento da 1,4 milioni di euro dedicato ai cosiddetti ‘invisibili’, che permetterà la realizzazione di 20 posti letto per i senza dimora in via Dalmazia, e un centro servizi per il contrasto alla povertà in via Kennedy. È la novità presentata ieri dal Comune di Reggio all’interno di un finanziamento che sarà coperto da fondi Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, dedicato al welfare.

"Si tratta di un investimento su una comunità che vive in condizione di grande povertà – ha ribadito il sindaco Luca Vecchi –. Anche in una città come Reggio ci sono gli ‘invisibili’, persone con problemi abitativi e sociali che chiedono di vivere in condizioni quantomeno dignitose. Il nostro welfare si basa sul concetto del ‘prendere in carico’: come amministrazione vogliamo tendere la mano, senza lasciare indietro nessuno".

Nello specifico il piano è suddiviso in due stralci. Il primo riguarda l’intervento su una palazzina di proprietà comunale in via Kennedy, costruita negli anni ’50. Ben 500mila euro il valore stimato delle opere, per investire sugli ingressi, la videosorveglianza, gli ambienti interni, l’impermeabilizzazione di parti murarie e l’installazione di un impianto fotovoltaico. Secondo le previsioni, in questo modo sarà possibile ospitare temporaneamente 20 persone senza dimora o in emergenza abitativa. Il secondo riguarda un immobile in via Dalmazia di Asp con un costo di 900mila euro. In questo caso verrà realizzato un nuovo centro servizi per il contrasto alla povertà. Di base una sede in cui offrire assistenza legale, sanitaria, abitativa e sociale. Infine le tempistiche: per il Comune, i due stralci saranno realizzati e inaugurati entro fine 2024.

"La nostra rete è composta da circa 2-300 persone in difficoltà – la puntualizzazione di Daniele Marchi, assessore al welfare –. Si tratta principalmente di soggetti che risentono del fallimento dell’attuale modello di immigrazione: se non li fermiamo ‘a casa loro’ come dice qualcuno, viene ostacolato il processo di regolarizzazione, come è stato negli ultimi decreti sicurezza. Un sistema che di fatto crea ‘invisibili’. Alle ex Reggiane siamo riusciti ad accogliere e ricollocare tutte le 106 persone e vogliamo proseguire su quel modello".

Mentre l’ingegner Massimo Repetti, responsabile del progetto, ha chiosato: "Parliamo di una utenza molto problematica, per certi versi simile anche a quella delle ex Reggiane, dove non mancavano spacciatori, o persone con problematiche legate alla droga. Un progetto simile può contribuire a ridurre il rischio sociale, ecco perché assume ancor più valore".