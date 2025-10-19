La ‘città dei 15 minuti’. Primo cantiere alla Rosta

Da domani prende il via il primo cantiere del progetto “Città dei 15 minuti”. Il quartiere Rosta Nuova sarà il primo a sperimentare il nuovo modello urbano che punta a una città più vivibile, accessibile e sostenibile, dove i servizi essenziali siano raggiungibili a piedi o in bici in meno di un quarto d’ora. L’intervento, dal valore complessivo di mezzo milione di euro, finanziato interamente dal Comune, prevede la creazione di due isole ambientali, la prima tra le vie Poli e Lusenti e la seconda in via Wybicki, con traffico limitato a 30 km/h per favorire la sicurezza e incentivare l’uso della bici e spostamenti a piedi. Il progetto si inserisce all’interno del piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). I lavori – "che dureranno sei mesi" – inizieranno nell’area tra via Poli e via Lusenti, dove verranno realizzate opere di moderazione del traffico e riorganizzati gli accessi alle nuove isole ambientali, in particolare agli incroci con le vie Manara, Menotti, Pellico, Lero e viale Risorgimento. Si interverrà anche sulla segnaletica, sui marciapiedi e sulla sosta veicolare, che sarà ridisegnata per contribuire a moderare la velocità. "L’obiettivo per il futuro è di allargare questo modello agli altri quartieri", spiegano il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Lanfranco de Franco e l’assessora alla Mobilità Carlotta Bonvicini.