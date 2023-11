La città dice addio a Vicini: "Era il migliore di tutti noi"

di Francesca Chilloni

Il mondo dell’associazionismo e della politica reggiana piange la morte a soli 35 anni di Fabio Vicini, manager di alto livello, figlio di Mauro - segretario del Pd cittadino tra il 2014 e il 2017 - e fratello di Marco, con cui per anni aveva lavorato nel gruppo di gestione del circolo Arci Tunnel di Reggio.

Fabio era da 9 anni malato di una forma tumorale molto rara: aveva fatto anche terapie all’estero, a Losanna in Svizzera, ed era in cura al Core; la malattia sembrava essere sotto controllo ma da poche settimane si era ripresentata aggressiva. Lui ha lottato con una forza straordinaria e si stava sottoponendo ad un nuovo ciclo di terapia a Peschiera del Garda, ma la malattia se l’è portato via nel primo pomeriggio di ieri.

Con la moglie Valentina, psicologa-psicoterapetuta dell’Ausl, che era stata insieme a lui tra i volontari del circolo Tunnel, aveva due figli: Martina e Federico, di appena 6 e 10 anni. Era un ragazzo solare e di grande simpatia, molto riservato e lontano dai riflettori, ma amatissimo da chi lo conosceva. "Era il migliore di noi - racconta Marco -. Io sono fiero di aver avuto un fratello così. Valentina è fiera di lui. Un padre meraviglioso di due bimbi splendidi, un professionista lanciato in un percorso di altissimo livello nel suo mestiere, ma che era sempre parte della nostra banda: anche questa primavera era venuto al Tunnel a fare il barista".

Il fratello aggiunge: "Non ha mai voluto essere identificato con la malattia, che ha vissuto con molta riservatezza e infinita dignità. Ha vissuto pienamente come se non ci fossero paure per il futuro, ha lottato per godersi la normalità e costruirsi il percorso che desiderava. Si è conquistato la possibilità di vivere nonostante il mostro che gli è capitato… Ha fatto alla perfezione tutto ciò che voleva, ed è un’ingiustizia enorme, folle che non ci sia più".

Laureato a Parma con una Specialistica Finanza e Risk Management, era dipendente della Bormioli di Parma Cresciuto in una famiglia legata al Pci, aveva assorbito politica e impegno sociale fin da piccolo: col fratello seguiva il padre, ed era stato nel movimento studentesco.