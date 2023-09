La città ospiterà un cantiere cinematografico

di Francesca Chilloni

Un delitto brutale, centrale per la storia italiana, quello del deputato socialista Giacomo Matteotti, commesso un secolo fa da una squadraccia di fascisti cocainomani, e di cui il 3 gennaio 1925 Mussolini si assunse la responsabilità "politica, morale, storica" in un discorso alla Camera che segnò l’inizio della dittatura. Un assassinio su cui è imperniato il film che dalla scorsa primavera si sta girando a Montecchio e dintorni, di cui domenica 3 dalle ore 20,30 nel Castello verranno proiettati estratti dalle riprese realizzate dalla scorsa primavera al 15 luglio. All’incontro saranno presenti il sindaco Fausto Torelli ed il regista Riccardo Manfredi, motore del "Cantiere Matteotti", un complesso progetto collettivo che sta coinvolgendo un centinaio di persone di ogni età. Nell’occasione si terranno anche nuovi casting per la sessione di riprese che si svolgerà a partire dalla prossima settimana e fino al 15 ottobre: si cercano attrici, attori e comparse dai 16 anni in su, anche senza alcuna esperienza precedente o professionalità specifica.

Il lungometraggio sarà presentato ufficialmente il prossimo anno in occasione delle celebrazioni nazionali del centenario della morte di Matteotti: un assassinio dietro cui emergono inconfessabili compromissioni con le multinazionali del petrolio americane, che prefigura altri delitti eccellenti (da Mattei a Pasolini) e schemi ricorrenti nei misteri italiani come la sparizione dei documenti della vittima: le borse di Moro e i verbali del processo nella "prigione del popolo", l’agenda rossa di Borsellino, ecc.

Il set del CM è itinerante, anche se per ora gli studios sono allestiti in un capannone appena al di là dell’Enza, a Tortiano, dove si trovano anche i magazzini ed il materiale di scena.

Il sindaco si è tuttavia impegnato a trovare una collocazione diversa al Cantiere: "Un progetto particolarmente complesso e di alto valore artistico e culturale" che "sta coinvolgendo numerosi cittadini di Montecchio impegnati nei diversi ruoli e attività che questa produzione comporta (attori, attrezzisti, scenografi, costumisti, addetti al supporto tecnico ecc) esprimendo in questo senso anche un importante valore sociale di aggregazione e socializzazione", come si legge in una delibera di giunta del primo agosto.

Il Cantiere, spiega Manfredi, non intende essere solo legato alla produzione di questo film ma vuole portare all’aggregazione di una comunità aperta che in modo permanente si occupi - tra arti performative e visive - di cinema, dove chiunque possa trovare un ruolo, dando un contributo creativo. Un desiderio di socialità ed espressione del sé che - dopo la pandemia e il lockdown - è diventato per molti un vero bisogno di rinnovamento personale.

Il Matteotti si ispira proprio ai cantieri cinematografici in cui il pioniere Méliès sperimentava, costruiva da sé gli oggetti di scena e i fondali, inventava sul momento soluzioni innovative. Oggi l’immagine impera come strumento di comunicazione di massa, ma pur essendo la Settima Arte nata nell’800 non la si insegna a scuola a differenza della poesia o della pittura. È un linguaggio la cui grammatica è sconosciuta alla maggioranza delle persone nonostante, grazie alle tecnologia, basti a chiunque uno smartphone ed un software di montaggio per "fare cinema". Da qui il progetto di lungo respiro proposto da Manfredi che il Comune sostiene.