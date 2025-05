La città perde uno dei volti più noti del commercio. Addio a Marcella, per anni negoziante di casalinghi

Lutto nel settore del commercio per la scomparsa di Marcellina Davoli, 97 anni, vedova Burani. Per tutti a Scandiano era conosciuta affettuosamente come ’La Marcella’: assieme all’inseparabile marito aveva gestito per diversi anni il negozio di articoli casalinghi affacciato su Corso Vallisneri, di fronte allo storico ristorante Lodesani.

I funerali di Marcella Davoli, che lascia i figli Daniela, Tina e Maurizio, si svolgeranno domani mattina partendo alle ore 10,20 dalle camere ardenti dell’ospedale di Scandiano per la locale Chiesa Grande, dove alle 10,30 sarà celebrata la Messa. Al termine della funzione religiosa si proseguirà per il cimitero di Scandiano.

I familiari di Marcella ringraziano tutto il personale della Casa Famiglia Mattioli e Garavini di Casalgrande per la sensibilità dimostrata.

