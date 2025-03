La città piange Federico Fioresi. Addio al prof "dal cuore d’oro"

E’ deceduto prematuramente mercoledì notte Federico Fioresi, docente di Storia dell’arte al liceo artistico statale ‘Gaetano Chierici’, a soli 54 anni, dopo uan breve malattia. La dirigente, Elena Ferrari, i docenti, gli studenti, il personale della scuola tutta, lo ricordano commossi e si uniscono al dolore della famiglia. Alle 9, ieri, la scuola ha rispettato un minuto di silenzio in suo ricordo. Appassionato della sua disciplina sapeva entusiasmare gli studenti. Era noto per i suoi schemi che lasciava, segno tangibile del suo sapere esperienziale sulle lavagne delle classi ove insegnava. Amava la vita, il teatro le arti in genere.

La dirigente Elena Ferrari raccoglie il dolore della scuola e s’unisce alla famiglia nel ricordo luminoso di una persona che ha lasciato un segno indelebile nel liceo Chierici la scuola dove ha insegnato a cui s’unisce anche il dirigente Daniele Corzani. Gli studenti lo ricordano così: "Ha lasciato un segno profondo in tutti noi suoi studenti. Il prof si impegnava sempre, ci rispettava e cercava di coinvolgerci il più possibile. Entrava in classe con il suo mini cellulare modello ‘preistorico’ con la torcia sempre accesa: non se ne accorgeva e noi ci ridevamo su. Portava sempre la sciarpa colorata e non si presentava mai senza: la sfoggiava come un’opera d’arte. Ricordiamo bene i piccoli occhiali quadrati che teneva sulla punta del naso in modo buffo e che acchiappava giusto in tempo prima che cadessero. Quando si arrabbiava gli si gonfiava una vena dritta in mezzo alla fronte e allora capivamo che era ora di calmarsi. Le sue spiegazioni, accompagnate da schemi barocchi che scriveva alla lavagna con una calligrafia curata e bei disegni che prendeva dall’inseparabile taccuino giallo, ci mostravano quanto tenesse alla sua materia, facendo di tutto per aiutarci a capire l’argomento con la massima passione. Amavamo le sue lezioni e le interrogazioni che erano occasioni per parlare e dialogare piacevolmente". Insieme a loro s’unisce la scuola in questa semplice chiosa, che ricorda ‘il piccolo principe’: "Era una persona dal cuore puro. Vogliamo ricordare una sua frase: ‘Dobbiamo imparare a guardare, a fidarci dei nostri occhi‘.

Sui social lo ha ricordato anche l’editore Francesco Aliberti: "Federico è stato un attore, un italianista con la passione bruciante per la storia dell’arte e un insegnante. Per me è stato un grande amico. Il suo insegnamento, il suo entusiasmo per la cultura e per la vita resteranno ben oltre quello che si può racchiudere in una pagina. Grazie di tutto amico caro". I funerali si svolgeranno domani partendo dall’Hospice ‘Casa Madonna dell’Uliveto’ a Montericco di Albinea, partendo alle 13.45, per la chiesa dei Frati Cappuccini di via Ferrari Bonini a Reggio. Funzione alle 14.30.