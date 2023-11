La città rende omaggio al genio di Bizzarri

"È una mostra che ha un inizio ma non ancora una fine", sintetizza bene Valentina Galloni, direttrice dei Musei, nel tentativo di contenere il non etichettabile Giulio Bizzarri, mentre introduce la mostra a lui intitolata a tre anni dalla scomparsa, ‘Arte Divertissement Pubblicità’, a Palazzo dei Musei da domani (inaugurazione alle 18) fino al 17 marzo 2024.

Intellettuale e creativo reggiano nato nel 1947 la cui operosità nell’ambito di progettualità e comunicazione ha dato esiti fondamentali fra gli ‘80 e i ‘90, nel 1989 è cofondatore con Paolo Bettini e Gian Franco Gasparini dell’Università del Progetto, per cui è famoso, e in ambito pubblicitario è stato direttore creativo del gruppo BBDO Italia.

Nel 1992 ha vinto l’oro dell’Art Director Club per la sua campagna di aspirina della Bayer. A queste esperienze ha sempre alternato la progettazione di eventi culturali, dalla prima immagine alla distribuzione, tra cui la rassegna ‘I porci comodi’ nel 1981, le pubblicazioni di ‘Esplorazioni sulla via Emilia’ insieme a Luigi Ghirri e la cartellonistica dei Teatri di Reggio, con utilizzo del pop-up. Formatosi nelle neoavanguardie, Bizzarri collabora con Rosanna Chiessi a fianco di Corrado Costa e con Franco Guerzoni.

"Non è stata una mostra semplice, perché Bizzarri non era semplice – esordisce Annalisa Rabitti, assessora alla Cultura e Marketing territoriale- Ero ragazza all’epoca dell’UdP, lo ricordo come un periodo di creatività formidabile e non è un caso che il percorso espositivo si trovi al terzo piano del Museo, riprogettato da Italo Rota, in cui ravviso molte analogie rispetto all’UdP. Si respirava un’aria frizzante, eravamo la capitale dell’invenzione".

Menzione speciale per il lavoro dei curatori Alessandro Gazzotti, Ernesto Tuliozi e Marta Sironi, curatrice del catalogo, che "è un’opera in sé. - prosegue Rabitti – Non poteva essere semplice, richiedeva una riflessione in più".

La mostra si propone di raccontare, con la figura di uno dei suoi più importanti testimoni, il fermento artistico culturale di Reggio in quegli anni, attraverso il fondamentale lavoro di rinvenimento dei numerosi differenti materiali, come ricorda il fratello Enrico, al quale hanno contribuito gli intellettuali amici Paolo Barbaro, Franco Bonilauri, Michelina Borsari, Ermanno Cavazzoni, Nino Castagnoli e Mariapia Manghi. "Ero da poco alla direzione dei Musei quando mi è stata proposta la mostra. - aggiunge Galloni - Sapevo di Bizzarri, ma la sfida era eccezionale perché tutti a Reggio lo conoscono. E’ stata creata una tela ricostruendone l’ordito, una mostra che si presenta come un archivio, materiale e immateriale". La mostra evidenzia le parti più significative della sua produzione ricostruendo l’ars combinatoria e lo scarto surrealista.

Ingresso libero. Orari: martedì,

mercoledì, giovedì 10-13; weekend 10-18.