La città scopre le consulte I lavori partono da Pieve "Priorità decoro e strade"

È ufficialmente iniziato il lavoro delle consulte: dopo la formazione e l’insediamento, giovedì sera al centro sociale ’La Mirandola’ di Pieve si sono riuniti per la prima seduta formalmente operativa i referenti di Pieve Modolena, Carrozzone, Regina Pacis, Bell’albero - Premuda, Orologio e Roncina, i quartieri del cosiddetto ’ambito B’.

A guidare l’assemblea (in sala una ventina di persone) sono stati Giulia Domenichini e Filippo Prati, con Roberta Pavarini a rappresentare il Comune in quanto responsabile delle consulte. I due coordinatori hanno spiegato l’ordine del giorno: "Ogni portavoce riferirà quanto emerso negli incontri di quartiere, poi il Comune ci ha chiesto di individuare tre o quattro punti condivisi da presentare". Domenichini e Prati hanno annotato le segnalazioni su dei post-it di colori differenti a seconda dell’ambito, per semplificare il ’conteggio’. A iniziare è stato Alessandro Guidotti, referente per Premuda: "Ci siamo trovati al Foscato il 17, c’erano 28 persone. I temi principali sono stati la sicurezza stradale e la mancanza di ciclopedonali in alcuni tratti, ma soprattutto il decoro urbano: per metà del tempo si è parlato di rifiuti, sporcizia e mancanza di controlli". Dopo di lui sono intervenuti Elisabetta Fiorano e Matteo Sartorelli, riportati a fianco, e infine Daniele Taddei per il Carrozzone, il cui intervento ha mostrato che i cittadini stanno lentamente imparando a capire la nuova forma di partecipazione.

"Mi rivolgo a lei, Pavarini, perché non ci sono piaciute le risposte del Comune alle nostre prime segnalazioni. Capisco i casi più complessi, ma se non si interviene su problemi ’semplici’ come un’azienda che non rispetta la quiete pubblica o una casa occupata abusivamente, la consulta perde di credibilità e i reggiani smettono di partecipare. Devo dire ai miei vicini che la consulta non serve per problemi come quelli?". Pavarini ha confermato: "Su questi temi si può agire attraverso canali diversi, come il sito ’Rès’ o il controllo di comunità. Per tematiche come la come la sicurezza stradale e le ciclopedonali, invece, saranno presto organizzati incontri con il Comune".

Tommaso Vezzani