La città si colora di arancione: "Aiutiamo tutte le vittime a reagire"

Anche quest’anno in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Soroptimist di Reggio Emilia sostiene la campagna internazionale ‘Orange the World’, contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile. Da oggi al 10 dicembre, Giornata Internazionale per i diritti umani, partiranno 16 giorni di attivismo con iniziative e azioni di sensibilizzazione in cui verrà utilizzato il colore arancione, simbolo di un futuro senza violenza di genere.

Contestualmente partirà la campagna di comunicazione della federazione internazionale ‘Read the signs: leggi i segnali della cyberviolenza’, con l’illuminazione della questura di Reggio Emilia e della caserma dei carabinieri, dove grazie al Soroptimist Club è stata realizzata una ‘Stanza tutta per sé’, dedicata all’ascolto delle donne vittime di violenza. I manifesti ‘Read the signs’ sono stati distribuiti a studi pediatrici, studi medici, istituti scolastici superiori, enti sportivi. Quest’anno viene posto l’accento sulla cyberviolenza per allertare donne e ragazze ed accrescerne la consapevolezza dei pericoli in rete, per difendersi dalla violenza online e informatica. Perché questo tema? Perché la cyberviolenza colpisce in modo particolare le donne: nell’Unione Europea, a partire dai 15 anni, ne è vittima una donna su 10. Sebbene le misure siano importanti, la prevenzione proattiva è fondamentale.

Lo scopo della campagna ‘Read the signs’ è far sì che le donne non accettino nel silenzio soprusi e prevaricazioni, ma trovino la forza di allontanarsi, di troncare la relazione, di denunciare alle forze dell’ordine e rivolgersi al 1522. Il 1522 è il numero telefonico di servizio pubblico promosso dalla Presidenza del consiglio dei ministri, attivo 24 h tutti i giorni dell’anno, accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente.

