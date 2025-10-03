La città si mobilita per la Flotilla: "Reggio non resta a guardare". E oggi lo sciopero generale

Raffica di manifestazioni a Reggio in solidarietà della Global Sumud Flotilla in seguito all’intercettazione, tra mercoledì sera e giovedì, e abbordaggio delle sue imbarcazioni da parte dell’esercito israeliano.

In città, da piazza Prampolini all’ospedale Santa Maria Nuova, si è assistito a una due giorni di grandi mobilitazioni a favore della Flotilla e di Gaza.

Si è partiti mercoledì sera, quando, dopo la notizia dell’intercettazione della missione umanitaria, seguendo la chiamata "Reggio resiste, Reggio non sta a guardare", lanciata dall’Assemblea reggiana per la Palestina, una marea di gente si è riversata in piazza Prampolini, per mostrare solidarietà alla Flotilla. "Israele ha abbordato le imbarcazioni e rapito (perché non aveva alcun diritto ad arrestarli) centinaia di attiviste e attivisti della Global Sumud Flotilla – ha affermato l’Assemblea –. È un atto di pirateria contrario ai trattati internazionali che impegnano anche il nostro Paese. Gli stati occidentali sono complici, ma i nostri popoli non stanno a guardare. La marea che sta invadendo le nostre strade è inarrestabile". L’Assemblea ha rinnovato l’appello a partecipare alle iniziative previste per il fine settimana e nelle quali sarà presente con propri spezzoni.

"Dalle 8mila persone che lunedì 22 settembre hanno inondato le strade di Reggio – ha specificato poi – alle 2mila che nel giro di poche decine di minuti si sono trovate in Piazza Prampolini è giunto un messaggio chiaro. Un messaggio che impegna anche organizzazioni politiche, sindacati, istituzioni: non ci si può più lavare l’anima con gesti simbolici, né si può cavalcare l’onda con mezzucci gattopardeschi, servono comportamenti concreti da parte di tutte e tutti. Non volteremo la testa dall’altra parte: dallo sciopero di oggi dal polo di Via Makallè alla grande manifestazione di Roma di domani, e ancora oltre, la nostra marea sarà inarrestabile e bloccherà tutto".

"Nessun argine potrà fermare la rivolta di chi rifiuta la complicità – ha dichiarato l’Assemblea –, l’integrazione del nostro Paese nell’economia del genocidio, di chi non accetta che le nostre istituzioni continuino a fare finta di nulla (come nel caso dei farmaci Teva forniti a Fcr). Nessun argine potrà fermare la lotta, a Reggio, in Italia, in tutto il mondo, per fermare il genocidio, per smantellare il progetto coloniale e suprematista sionista, e per una Palestina libera dal fiume al mare".

Subito dopo l’Assemblea ha chiamato di nuovo a raccolta "le compagne e i compagni di Reggio", ieri sera, invitandoli a "partecipare al consueto presidio in piazza Prampolini", rinominata sui manifesti "piazza Gaza", dove sono confluite alcune centinaia di cittadini. Sempre nella serata di ieri è stato organizzato anche un flash mob davanti all’ospedale Santa Maria Nuova, da parte degli operatori della sanità reggiana che nelle settimane scorse hanno aderito alla rete "Digiuno Gaza" e poi all’iniziativa della stessa rete "Luci sulla Palestina - 100 ospedali per Gaza", che ha previsto di portare "torce elettriche, lampade, lumini per illuminare simbolicamente la notte di Gaza" e di leggere "i nomi dei 1677 operatori sanitari uccisi a Gaza".

OGGI IL GRANDE SCIOPERO

"Diciamo No al Genocidio! Diciamo Si alla Vita, sì all’Umanità! Partecipiamo in piazza". Al grido di "con la Global Sumud Flotilla" e "contro il genocidio a Gaza", la Cgil ha aderito allo sciopero generale precedentemente indetto da Sì Cobas in programma oggi che riguarda l’intera giornata, tutte le categorie pubbliche e private e tutti i settori. L’appuntamento è previsto per stamattina alle 9 con concentramento al polo scolastico di via Makalle’, lato del Tribunale. "Come purtroppo temevamo hanno bloccato la missione umanitaria Global Sumud Flotilla – sottolinea il segretario generale provinciale, Cristian Sesena –, quindi noi facciamo sciopero, uno sciopero nazionale, generale, dell’interno turno di lavoro per tutti i settori. Partecipare e aderire, essere presenti in piazza è un nostro preciso dovere morale per dire ‘no al genocidio’ e ‘sì’ all’apertura di corridoi umanitari che permettano un’assistenza concreta alla popolazione palestinese massacrata quotidianamente dall’esercito israeliano. Diciamo sì alla vita! Partecipiamo allo sciopero, andiamo in piazza. Per la Global Sumud Flotilla, per la Costituzione, per la Palestina, per la difesa dei diritti di chi lavora e che non può permettersi di pagare il riarmo voluto dal Governo Meloni con il proprio salario e i propri diritti sociali".

Seta, Iren e Ausl informano che per la giornata di oggi – per via dello sciopero – servizi e uffici potrebbero subire disagi per l’eventuale adesione del personale.