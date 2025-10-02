La cittadina diventerà un grande cantiere. Di qui al 2026 la posa della fibra ottica

Banda ultralarga, prosegue il lavoro di potenziamento della rete internet in fibra ottica nel territorio santilariese. I lavori, a cura di FiberCop, hanno già coinvolto diverse aree con l’obiettivo di rendere progressivamente disponibili collegamenti ultraveloci. In questa fase, i cantieri riguarderanno per lo più i quartieri di via Sabotino e via Brenta; proseguiranno fino a interessare nel ’26 la maggior parte del territorio. Per la posa saranno usate, dove possibile, le infrastrutture già esistenti, anche nell’ambito dell’illuminazione pubblica. Gli scavi, dove necessari, saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. FiberCop ha incointrato l’amministrazione comunale e si impegna a "limitare l’impatto sulla viabilità, nel ripristino degli interventi a regola d’arte ed a procedere speditamente". "Abbiamo ribadito l’importanza di una collaborazione attiva nella pianificazione e gestione degli interventi, e apprezziamo la disponibilità dimostrata da FiberCop - dichiara il sindaco Marcello Moretti - Abbiamo anche evidenziato l’importanza di una comunicazione puntuale e trasparente verso i cittadini, e in relazione ai lavori nei diversi quartieri. Il tutt, assicurando tempi di realizzazione congrui e riducendo al minimo i disagi legati ai lavori". Il progetto, interamente finanziato da FiberCop, raggiunge una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo; nei prossimi mesi arriverà fino a 10 Gbps e permetterà di accelerare la digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione.

f.c.