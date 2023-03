La civica ’Cambiamo S. Polo’ in campo con Fdi, Lega e Forza Italia

SAN POLO

Ai partiti di centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia) si aggiunge anche la lista civica "Cambiamo San Polo" (attuale forza di opposizione del consiglio comunale di San Polo), che alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio sisterrà dunque la candidatura a sindaco di Pietro Azzolini. Ad annunciarlo con soddisfazione Alberto Bizzocchi, vicecoordinatore regionale di Fratelli d’Italia. Mentre in una nota il direttivo di "Cambiamo San Polo" spiega fa presente d’aver deciso non sol di appoggiare Azzolini ma di entrare nella lista con alcuni dei suoi componenti, tra i quali Dino Cagnoli (foto a destra) e Paolo Rocchi (a sinistra), attuali consiglieri di minoranza.

"’Cambiamo San Polo’ si mette a disposizione per dare voce a chi non si sente rappresentato dall’attuale amministrazione ed anche per coloro che intendono avere una visione civica proiettata ad un sostanziale miglioramento del paese passando dalla gestione del quotidiano fino ad arrivare ad una progettualità sul lungo termine che ha come base fondante una squadra amministrativa posta in ascolto proattivo verso le esigenze di tutta la popolazione, le frazioni, le attività e le associazioni presenti sul territorio comunale", spiega Paolo Rocchi.

"Vogliamo rivolgerci a tutti coloro che hanno a cuore il futuro di San Polo perché la compagine che la governerà sia composta da persone con esperienza amministrativa ma anche da chi si affaccia per la prima volta a questa esperienza, per chi ha voglia di mettersi in gioco, con una lista espressione di varie sensibilità".

Nina Reverberi