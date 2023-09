La classe 1963 festeggia i sessant’anni con una partecipatissima cena-raduno

Si sono ritrovati in oltre cinquanta partecipanti, alla cena-raduno di sessantenni di San Martino in Rio. Un raduno dei nati nel 1963 del paese della Bassa, tutti a soffiare virtualmente sulle candeline della torta celebrativa. C’era anche il vicesindaco Luisa Ferrari a portare il saluto dell’amministrazione comunale locale, ricordando anche Paolo Eletti, scomparso tragicamente un paio d’anni fa, nato proprio nel 1963. Erano molti, tra i presenti alla festa, coloro che avevano conosciuto Eletti. Al termine della cena si è svolto il tradizionale taglio della torta, prima dei saluti, con un arrivederci alla prossima occasione. L’evento è stato anche l’occasione per un gesto di solidarietà, con i partecipanti che al termine hanno devoluto una somma in denaro in beneficenza, a favore delle attività garantite dai volontari della associazione Auser di San Martino in Rio.