La classe 1974 ha fatto festa. C’è chi è tornato dall’estero

Pienamente riuscito il ritrovo dei cinquantenni di Fabbrico, molti dei quali hanno condiviso le esperienze scolastiche, dall’asilo fino alle scuole medie, in paese. Nei giorni scorsi all’agriturismo Vitae, nelle campagne fabbricesi, una cinquantina di "classe 1974" si sono ritrovati a tavola, tutti col desiderio di non perdere l’occasione di rivedere amici e conoscenti che magari non si incontravano da tempo. C’è pure chi è arrivato da lontano per non perdersi questo evento molto atteso. Alcuni di loro si sono trasferiti altrove, perfino negli Usa o in Australia. Ma il legame di amicizia è rimasto ben saldo dai tempi dei banchi di scuola e oltre. Come ha dimostrato l’esito della festa, animata pure dalla musica di dj Haddaway. Alla fine è rimasta la promessa un po’ per tutti, che è quella di ripetere l’incontro per festeggiare i prossimi 60 anni. O, magari, anche i 55…