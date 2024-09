La classe 1974 pronta a festeggiare insieme i 50 anni

Una grande rimpatriata per tutti i santilariesi di nascita e di adozione che sfoggiano con orgoglio e simpatia i propri 50 anni. Si terrà sabato 28 settembre al Parco San Rocco, ed è riservata alla classe 1974. Ci si può iscrivere su Facebook (è stato creato un evento apposito) oppure tramite Simona Bartolomei, titolare del salone di parrucchieri Il Ricciolo 2, che inserirà i partecipanti in un gruppo whatsapp dedicato. L’iscrizione è necessaria perché la festa comprende anche l’allestimento di una grande cena in cui sarà possibile brindare al giro di boa del mezzo secolo con gli amici di sempre, i vecchi compagni di classe...