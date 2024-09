La classe quinta A dell’Iti Nobili si ritrova a cena dopo 50 anni

È stata una serata speciale per l’ex classe quinta A meccanici dell’Iti Nobili di Reggio, esattamente a mezzo secolo di distanza dai tempi in cui si condividevano le esperienze sui banchi di scuola. Gli ex compagni si sono ritrovati per la prima volta dopo cinquant’anni, dandosi appuntamento alla trattoria Dani di Salvaterra, a Casalgrande, rievocando momenti e ricordi indelebili, con un inevitabile ricordo per gli insegnanti che avevano accompagnato quei ragazzi nella fase delle superiori. "Sono emersi tanti ricordi di quegli anni di studio, ma anche di progetti di vita, che sono riaffiorati nella memoria di tutti. È stata davvero una bella serata conclusa con la promessa di ritrovarci insieme ancora una volta fra qualche mese", dicono gli organizzatori, soddisfatti per la bella serata, che ha suggellato l’amicizia tra gli ex compagni di scuola con tanto di torta celebrativa per i cinquant’anni dall’anno scolastico 1973/1974.