La classe V A della scuola elementare Alberici vince il primo premio con ’Ramp of the crazy’

BORETTOLa classe quinta A della scuola elementare Alberici dell’Istituto comprensivo Gualtieri-Boretto ha vinto la sezione provinciale del progetto ’Eureka! Funziona!’, promosso da Federmeccanica, in collaborazione sul territorio di Unindustria Reggio Emilia. La classe ha vinto con ’Ramp of the crazy’, un prototipo di giocattolo tecnologico ideato e costruito dai ragazzi con un kit di materiali fornito dall’organizzazione e applicando i principi del magnetismo. La vittoria ha permesso ai ragazzi della classe di Boretto di partecipare all’evento nazionale al Centro tecnico federale della Figc a Coverciano, con personaggi della cultura, imprenditoria e scienza.

Grazie a Unindustria Reggio Emilia, nella provincia reggiana hanno partecipato all’edizione di quest’anno dieci scuole elementari e, per la prima volta, anche tredici scuole medie, per un totale di 33 classi con settecento studenti. Per la sezione terza elementare ha vinto la 3B della scuola primaria di Reggio, per le quarte classi la IV A di Villa Minozzo, per la prima media la I B della Galilei di Reggio, per la seconda media la II B della Fermi di Casina, per la terza media la III E dell’istituto Manzoni di Reggio.