La Collezione Maramotti ospita le opere di Manuele Cerutti

Manuele Cerutti, pittore torinese, presenta nella Pattern Room della Collezione Maramotti, la sua nuova mostra, da titolo spirituale e quotidiano: ’Quem genuit adoravit’ (Adorò colui che generò), aperta dal 10 marzo al 28 luglio.

Nelle tele, matite ed acquerelli su carta, ricorda la poetica dell’object trouvé unita alla sua presenza di padre, al rapporto col figlio in tenera età, espressione archetipica e alchemica della propria poetica.

Nelle opere si ritrovano gli oggetti del suo studio: una vecchia caffettiera, tubi e bastoni ritorti, scarti di plastica, ossi di pollo, sgabelli, palette, secchi e vasi multiformi sono protagonisti di nature vive, immersi in un’atmosfera metafisica, quasi, sacrale. Tema iconografico ricorrente è un telo per pacciamatura (la plastica che si mette nella terra affinché non crescano malerbe) annodata intorno alla gamba dell’essere umano come naturale estensione del suo corpo. L’artista indaga sulla riproduzione senza fecondazione, in particolare nel mondo vegetale, che, tra alchimia e antica mitologia, rimanda ad un soggetto universale. Nelle opere: Dormono tutte le mani, L’operazione, Il taglio si nota una ferita alla gamba, avvolta in un telo, che diviene embrione di altre vite e direzioni. Una figura archetipica, fragile, assimila la forma di conoscenza del bambino con diverse azioni, riconoscendo nel movimento e nel procedere asimmetrico una via di nuove possibilità artistiche, di vita, di riproduzione. Nell’atmosfera sospesa quanto reale delle opere: Sonno meridiano, L’uno dell’altro, Spiazzo vuoto pieno di luce, Quando il vento si addormenta, La casa, Spezzare l’incantesimo (ponte con furetto), Emergenza (movimento primo) vi è ripreso anche il paesaggio ai margini di Torino, i luoghi familiari all’artista, là dove si fa indistinto il confine fra città e campagna, i fiumi scorrono sotto ai cavalcavia, le rovine industriali si mischiano alle terre incolte e un sottopasso di cemento può magicamente trasformarsi in un monumentale portale come se fosse ‘atterrato’ da un racconto di fantascienza. Ciò che indaga primariamente Cerutti è la pittura, che definisce “impronta continua del fare”.

Con la mostra sarà realizzato un libro con contributi del sociologo Gian Antonio Gilli, del poeta e scrittore Valerio Magrelli e di Elena Volpato, curatrice e conservatrice alla Gam (Galleria Civica Arte Moderna e Contemporanea Torino).

Ingresso libero: giovedì e venerdì 14.30/18.30. Sabato e domenica: 10.30/18.30.

Info: 0522.382484; info@collezionemaramotti.org; collezionemaramotti.org