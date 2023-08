"La colpevolizzazione della vittima è un meccanismo subdolo degli uomini"

"La colpevolizzazione della vittima e la minimizzazione dell’accaduto sono tra i meccanismi più subdoli dietro i quali si occulta la responsabilità maschile". L’associazione Nondasola interviene in linea generale sull’escalation di violenza sulle donne che stanno riempiendo le pagine dei giornali di questi giorni. "Quando accogliamo al centro antiviolenza una donna sopravvissuta a uno stupro, non ci chiediamo mai: “Cosa avrebbe potuto fare di diverso?” – spiegano in una lunga nota – Prima che operatrici siamo donne. Ascoltiamo. Le parole sono pesanti, i silenzi tra le parole ancora di più. I momenti più difficili del racconto sono quelli in cui la donna si rimprovera per qualcosa che ha fatto o non ha fatto in quei momenti. Accogliamo anche il prendersi la colpa di quello che è successo. Sappiamo che una parte della rielaborazione di un trauma così intimo consiste nell’assumersi una responsabilità che non è propria. Perché solo questo passaggio, in un primo momento, aiuta ad alleviare l’enorme senso di impotenza che schiaccia chi è stata vittima di stupro".

E infine: "Nemmeno per un attimo ci dimentichiamo che la responsabilità della violenza è di chi la agisce, non di chi la subisce. Questo punto in noi è così fermo che la donna lo sente, insieme alla possibilità di lasciare andare piano piano il senso di colpa e di vergogna. Non pensiamo che la violenza sia caratteristica di tutti gli uomini, un destino ineluttabile, al contrario puntiamo sulla convinzione che la violenza sia una scelta".