"La Comer rispetti gli accordi"

Ancora nessun accordo tra le parti sulla mancata applicazione del contratto aziendale lamentata dai sindacati Fiom e Uilm, in particolare per il premio di risultato alla Comer Industries di Reggiolo. E così, dopo un’astensione dal lavoro del 26 maggio, anche oggi si ripete lo sciopero, con un presidio davanti alla sede di via Magellano, dalle 8 alle 9,30, nella zona industriale Ranaro di Villanova. I lavoratori chiedono "il rispetto del contratto", guidati dai rappresentanti sindacati Marco Begnozzi, Simone Vecchi della Fiom e da Jacopo Scialla della Uilm. I sindacati sostengono infatti che vi siano delle differenze tra quanto dichiarato pubblicamente e quanto dichiarato a livello interno, in merito al bilancio economico della società. E questo, per il sindacato, produrrebbe un danno economico ai dipendenti.