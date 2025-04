La comicità di Duilio Pizzocchi per sostenere i malati oncologici

Sono aperte le prevendite per l’evento benefico in programma sabato 12 aprile alle 21 al Ruggeri di Guastalla con la comicità di Duilio Pizzocchi, in scena con "Vernice fresca". Un evento promosso dal Convivio Musicale Guastallese, che ha scelto il popolare attore bolognese per una serata tra sketch, barzellette e situazioni di vita comune filtrate dalla comicità contagiosa di Pizzocchi. Battute, scherzi e dialetto in una serata per raccogliere fondi da destinare alla locale associazione "Amici del Day Hospital Oncologico", attiva dai primi anni duemila al servizio del malato oncologico e che sarà destinataria di una parte dell’incasso.

Prevendite: tel. 335-6198472 oppure al negozio Della Salda Buffetti in via Gonzaga 31/a a Guastalla. Duilio Pizzocchi è noto anche per serie tv, oltre per la sit-com "Casa Pizzocchi", ambientata nelle valli di Comacchio.