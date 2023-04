La comicità di Guidetti al Rondò

Stasera alle 21 al Rondò di Cavazzoli torna la comicità dialettale con "La capacità di ridersi addosso", il nuovo spettacolo di Antonio Guidetti, in scena con Maurizio Bondavalli. Un testo, quello in scena stasera, che guarda al passato, al presente e al futuro: come eravamo, cosa volevamo diventare e… come ci siamo ridotti. In pratica, l’autore raccoglie nello show le impressioni che gli altri hanno di lui: "Da piccolo era un bambino prodigio. Poi crescendo ha continuato ad agire da bambino, ma cessando però di essere un prodigio".

Info: 335-6453364.