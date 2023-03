La comicità travolgente di Max Angioni promette due ore di puro divertimento

La comicità di Max Angioni, giovane artista emergente, sbarca stasera alle 21 al teatro comunale di Bagnolo. Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista di "Miracolato", in cui il comico racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo, alle ormai celebri rivisitazioni dei miracoli. Tra interazioni con il pubblico e incursioni nei suoi folli personaggi, resi celebri dai passaggi tv e dai social network, il talento di Angioni offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana in due ore di puro divertimento in cui si ride senza interruzioni.