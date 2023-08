La commemorazione dei soldati tedeschi legati ai partigiani

Domani alle 11 a Botteghe, piazza Caduti Alleati di Villa Rossi e Villa Calvi, si terrà la commemorazione per ricordare i cinque soldati tedeschi che furono fucilati da loro commilitoni, nella notte del 26 agosto 1944, per aver deciso di unirsi ai partigiani. Saranno presenti il sindaco Nico Giberti e i rappresentati di Anpi Albinea. Sarà deposto, di fronte al monumento, un mazzo di cinque rose rosse in memoria di Hans Schmidt, Erwin Bucher, Erwin Schlunder, Karl Heinz Schreyer e Martin Koch. L’ufficiale addetto alle comunicazioni Schmidt era al comando della pattuglia di disertori. Telegrafista esperto e affascinato dalle idee socialiste, decise (insieme ai giovani compagni) di collaborare coi partigiani per dar vita a una compagnia mista e lottare insieme. Furono scoperti e vennero uccisi.