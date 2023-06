La Compagnia degli Arcieri chiude con un bellissimo gesto

Si scioglie la società Compagnia degli Arcieri La Meridiana di Luzzara. E così i fondi economici rimasti in cassa vengono destinati a scopo benefico. In municipio a Guastalla i responsabili della società – il presidente Mirko Benetti (foto), il vice Enrico Zoboli, il consigliere Paolo Baldi e il segretario Nunzio Nosari, hanno formalmente donato una somma di cinquemila euro all’associazione Amici del Day Hospital Oncologico e altrettanto alla Protezione civile "Ragazzi del Po" a favore delle attività di emergenza nelle zone della Romagna colpite dall’alluvione. Presenti pure i responsabili delle due associazioni, Corrado Taboni e Paolo Perini. Questa donazione segna uno degli ultimi passi della Compagnia Arcieri La meridiana, associazione che nei suoi 24 anni di vita è riuscita ad ottenere importanti risultati in campo nazionale e internazionale.

A livello nazionale ha vinto otto titoli con vari record, i suoi atleti sono saliti sui podi italiani una ventina di volte. Non da meno è stato il successo internazionale, con tre suoi atleti che hanno vestito la maglia della Nazionale italiana.