La competizione. Poesie dialettali. Vince ’Al cà ròsi’

È ’Al cà ròsi’ di Annalisa Bertolotti la poesia che si è aggiudicata il primo premio, Trofeo ’La Giarèda’, del concorso di poesia dialettale legato alla sagra della Madonna della Ghiara, giunto quest’anno alla 46esima edizione. La premiazione è avvenuta questo pomeriggio nel cortile di Palazzo Allende da parte dell’assessora a Città storica, Stefania Bondavalli e dei membri della commissione giudicatrice: Giuseppe Adriano Rossi (presidente), Giuliano Bagnoli, Maria Cristina Bulgarelli, Rosa Dalla Salda, Lucia Gramoli.

Il componimento di Annalisa Bertolotti ha primeggiato tra 24 poesie in concorso scritte da 12 partecipanti. ’Al cà ròsi’ è dedicata alle tipiche case cantoniere che segnano ancora il nostro paesaggio come le antiche pietre miliari.

Il premio per la miglior poesia dedicata al Cappelletto tradizionale reggiano, messo a disposizione dall’Associazione del Cappelletto reggiano, è stato assegnato invece alla poesia ’Piât da rè… e da regīna!’ di Corrado Barozzi che, a giudizio della Commissione, "affronta ed esalta in maniera nuova e un po’ ironica questa prelibatezza gastronomica".

Il premio per la miglior poesia dedicata al valore comunicativo, sociale e tradizione, del dialetto e delle tradizioni è stato vinto da ’A té, dialèt, amîgh fidê’ di Enza Istelli, che "affronta il tema dell’amore verso il dialetto reggiano come strumento per esprimere i sentimenti più profondi". Il premio è stato messo a disposizione dal Centro studi sul Dialetto reggiano e in collaborazione con il Comune di Albinea.